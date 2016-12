P2P et licence globale : les députés légalisent les échanges de fichiers ?

Au sujet du projet de loi sur les droits d’auteur dans la société de l’information et de la lutte contre le téléchargement illégal, le gouvernement et les députés ne semblent pas aller dans le même sens. En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi, les deux amendements déposés par les députés Alain Suguenot, de l’UMP, et Christian Paul du PS, et visant à instaurer un système de « licence globale optionnelle » ont été adoptés par 30 voix contre 28.