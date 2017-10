De la vie sur Mars ! Oui, mais terrienne...

Extrait de mon article paru aujourd'hui sur Futura-Sciences :



Alors que les Rovers Spirit et Opportunity écument la planète rouge depuis plus d’une année martienne à la recherche de traces de vie, l’environnement proche des astromobiles et des sondes envoyés par le passé sur Mars présente un nombre élevé de bactéries. La preuve d’une vie martienne ? Non ! Simplement, la preuve d’une contamination de Mars par les différentes missions qui s’y sont succédées. Si leur durée de vie est très faible dans un milieu aussi hostile, il semblerait que la NASA doive revoir sa copie concernant la stérilisation de ses sondes. En tous cas, quand les prochains véhicules qui rouleront sur Mars découvriront une forme de vie, les résultats seront à prendre avec des pincettes : vie martienne ou vie terrestre sur Mars ?