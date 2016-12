Un article qui date un peu mais qui est malheureusement encore d'actualité : l'un des joyaux de la planète, la Nouvelle-Calédonie, voit ses nombreuses espèces de fleurs endémiques noircies par les flammes... Sur place, les moyens sont insuffisants et les conditions météorologiques très défavorables.



Extrait de mon article paru la semaine dernière sur Futura-Sciences :



Depuis le 23 Décembre, un gigantesque incendie qui s’est déclaré au Mont-Doré dévore le sud de la Nouvelle Calédonie. Dopé par les alizés et un fort assèchement, il a déjà ravagé 2 500 hectares de forêt, et menace à présent les réserves naturelles des Monts-Koghis, de la Rivière Blanche et de la Montagne des Sources. [...]





Article complet :

Un terrible incendie dévore les réserves de Nouvelle-Calédonie







Pour une mise à jour consultez aussi ma brève parue hier :

Les espèces endémiques de Nouvelle-Calédonie continuent de brûler











Les Monts-Koghis vont-ils être ravagés par les flammes ?

Si les moyens mis en jeu restent les mêmes, cela risque malheureusement d'être le cas...

(Courtesy of Greg Plankett)