Extrait :



Elle pèse près de 200 kilogrammes et peut mesurer plus de deux mètres. La méduse d’Echizen, du genre Cyanea, empoisonne la vie des pêcheurs de la mer du Japon. Le phénomène n’est pas nouveau : en 2002, de gigantesques bancs de méduses avaient déjà envahi la baie de Tokyo. Cependant, il se généralise un peu partout dans le monde, les méduses pullulant à présent dans la mer du Nord, la mer Rouge, la mer Baltique et même le long des côtes azuréennes. Les pêcheurs, qui voient cette prolifération de géants anéantir leur travail, tirent la sonnette d’alarme . [...]









Lire mon article en intégralité :

Prolifération des méduses géantes : les pêcheurs japonais médusés

(Copyright : Christophe Olry/Futura-Sciences)













Les méduses géantes pullulent dans la mer du Japon

Elles empoisonnent les saumons et la vie des pêcheurs japonais