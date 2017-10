Découverte des plus anciens glyphes mayas à Las Pinturas

Extrait :



Jusqu’à aujourd’hui, les chercheurs qui étudiaient les Mayas pensaient que leur acquisition de l’écriture et de l’art pictural remontait à la « période classique », c'est-à-dire entre 250 et 1000 après JC. Après avoir découvert une fresque datant de 100 avant notre ère, dans les ruines de la cité maya de San Bartolo au Guatemala, l’équipe de William Saturno, archéologue à l’Université du New Hampshire, a mis à jour une série de hiéroglyphes dans une couche de construction encore plus âgée (-200 à -300 avant JC). Ainsi, il semblerait que cette civilisation précolombienne ait développé son système d’écriture bien plus tôt que les spécialistes le pensaient... [...]