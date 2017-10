Extrait :



L’Agence spatiale européenne et l’Université Nationale Australienne (ANU) viennent de tester avec succès un nouveau type de moteur ionique, nommé Dual-Stage 4-Grid (DS4G), 10 fois plus performant que celui embarqué sur Smart-1. Selon l’ESA, les capacités de ce nouveau moteur surpassent nettement celles des propulseurs d’aujourd’hui, et son développement ouvre de nouveaux horizons à la conquête spatiale. [...]







L'ESA teste avec succès le premier moteur "ultra-ionique"











Le moteur ionique DS4G, pendant sa campagne de test à l'ESTEC

(Crédits : ESA)