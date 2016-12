Une étude parue en janvier dernier, dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), rapporte que des scientifiques de la NASA et de l’université Columbia sont parvenus à modéliser avec succès un important changement climatique survenu il y a près de 8.200 ans sur Terre. A cette époque - qui coïncide avec le début de la période chaude actuelle - les changements climatiques auraient été causés par l’afflux d’une quantité importante d’eau froide dans l’Atlantique Nord...



Consulter mon article sur Futura-Sciences :

Une crue exceptionnelle à l'origine d'un important changement climatique











Courants océaniques dans l’Atlantique Nord

En bleu figurent les courants froids et denses, s’écoulant vers le sud

En rouge figurent les courants chauds, qui s’écoulent vers le nord

(Crédits : Jack Cook for Ocean and Climate Change Institute, Woods Hole Oceanographic Institution)