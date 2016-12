Chine : l'utilisation d'idéogrammes dans les adresses Internet inquiète...

Après avoir été épinglée par l’association Reporters Sans Frontières en novembre dernier, et après la mise en place d’un Google typiquement chinois - et typiquement censuré - dans le pays, la Chine continue de faire parler d’elle. Depuis le premier mars, les autorités chinoises proposent en effet à leurs internautes d’entrer les adresses Internet dans leurs navigateurs non plus à l’aide de caractères romains, mais d’idéogrammes. Une mise en place qui, si elle assure un confort supplémentaire aux utilisateurs, suscite de nouvelles inquiétudes.





Les autorités chinoise proposent aux internautes d'utiliser des idéogrammes en lieu et place des caractères romains

Confort supplémentaire, ou censure supplémentaire ?

