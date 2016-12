En 2020, le tabac pourrait faire 20 morts à la minute...

En 2020, le tabac pourrait faire deux fois plus de victimes qu’aujourd’hui, tuant ainsi 10 millions de personnes à travers le monde. D’après une étude sur les jeunes adolescents, menée par la Global Youth Tobacco Survey et publiée le 17 Février dans le magazine The Lancet, un adolescent sur 10 fume régulièrement, et la cigarette plaît autant aux jeunes filles qu’aux jeunes garçons.