Des cyclones foudroyants frappent les chercheurs

Extrait :



La saison des cyclones 2005 a été l’une des plus impressionnantes de ces dernières décennies. En particulier, les ouragans Rita, Katrina et Emily, qui ont flirté avec les niveaux 4 et 5 de l’échelle de Saffire-Simpson, ont fait de nombreuses victimes et ont engendré des dégâts matériels considérables. Si les cyclones font partie des phénomènes météorologiques les plus puissants au monde, ils ne voient que très rarement des éclairs fulgurer en leur sein.



Or, une campagne d’étude de 30 jours menée conjointement par la NASA, le NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) et des universités américaines au mois de Juillet 2005 a montré que Rita, Katrina et Emily ont été parcourus par de nombreux éclairs. Les scientifiques cherchent à présent à déterminer les raisons de ces étranges phénomènes.